رياح قوية ودرجات حرارة قياسية تصل 44 درجة اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية مع استمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أنه سيتم تسجيل درجات حرارة قياسية حيث ستتراوح بين 40 و44 درجة تحت الظل. مشيرة إلى أن موجة الحر تستمر بداية من نهار اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

أما الولايات المعنية بموجة الحر فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

كما أصدرت ذات المصالح تنبيه يفيد بتسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الإثنين. عل كل من ولاية تيزي وزو، عين الدفلى، إن صالح، برج باجي، مختار وإن قزام

أما ولاية تيارت، الجلفة، الأغواط، سعيدة، النعامة وتندوف، ستشهد استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة 18:00 اليوم.