رياح قوية وزوابع رملية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية، على السواحل الشرقية والغربية للبلاد. كما أشارت المصلحة ذاتها، على أن الرياح ستؤدي إلى اضطراب البحر بأمواج عالية.

وذكر تنبيه من لمستوى الأول للديوان، أن السواحل المعنية هي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران،ارزيو. إضافة إلى جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. في حين أشارت الأرصاد الجوية ، على أن الرياح مرتقبة من الساعة السادسة صباحا على غاية الثالثة من فجر يوم الأحد.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ان ولاية تندوف ستشهد رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

وبداية من اليوم –تقول مصالح الأرصاد الجوية-، 29 جانفي سيجتاح اضطراب جوي محتشم على الجهة الشرقية بأمطار خفيفة إلى غاية الفاتح فيفري. حيث من المرتقب أن يشهد اضطراب جوي نشيط الفعالية بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة. في حين ستتراوح درجات الحرارة، ما بين -0 إلى غاية 4 في المناطق الداخلية و-0 في بشار.

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وشهدت الجهة الغربية، الأسبوع الماضي تساقط أمطار غزيرة وثلوج. كما عرف الجنوب الجزائري تساقط كثيف للثلوج.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الثلوج خصت مرتفعات 1000 و1200 متر في كل من بشار، بني عباس، لعبادلة، مشرية، عين الصفراء. كما توقع الأرصاد الجوية، أمطار معتبرة في بشار وأقصى غرب البلاد.في حين شهدت كل من ولايات تلمسان ومشرية والبيض وعين الصفراء وجبال عنتر تساقط للثلوج. أما في باقي ولايات الوطن، الشرقية الوسطى وأغلب المناطق الجنوبية مشمسة وصافية.

كما أشارت شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، استمرار مرتفع للضغط الجوي على اغلب ولايات الوطن. حيث كانت الأجواء صافية ومستقرة باستثناء المناطق الغربية والجنوب الغربي، التي عرفت تساقط الأمطار على فترات.