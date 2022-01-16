رياح قوية وزوابع رملية تتعدى 50 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية في بعض الولايات الجنوبية للوطن. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح ستؤدي زوابع رملية ورداءة في الرؤية.

وذكر الديوان في تنبيه له من المستوى الأول، أن الولايات المعنية بالرياح هي كل أدرار، وإن صالح وبرج باجي مختار. كما ستتعدى سرعة الرياح القوية، في المناطق المذكورة 50 كلم/سا بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.

طالع أيضا:

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، أمس السبت، أن الأجواء ستبقى مستقرة وموجة برد شديدة. حيث سجلت 5 درجات تحت الصفر في أغلب المناطق الداخلية للوطن على غرار النعامة، البيض، مشرية، بداية من اليوم الأحد.

كما سجلت 3 درجات تحت الصفر بالنسبة لكل من باتنة، وخنشلة، تبسة، قسنطينة، وسطيف. في حين ستشهد اندفاع كتلة هوائية جد باردة تخص أغلب المناطق الداخلية. على غرار الجلفة والأغواط اللتان ستشهدان 3 درجات تحت الصفر هي الأخرى.

في حين ستعرف السواحل الوطنية، حرارة لن تتعدى 14 درجة كأقصى حد، والداخلية 5 إلى 15 درجة بالهضاب العليا والأوراس.

كما ستشهد الولايات الجنوبية حرارة تقارب 0 درجة، في كل من بشار، بني عباس، غرداية، زلفانة، المنيعة، الوادي، وورقلة. أما القصوى ستتراوح 10 إلى 25 درجة في أقصى الجنوب.

وستعرف أغلب السواحل الوطنية والداخلية، ضباب كثيف خلال الصبيحة مع تشكل الصقيع اليوم الأحد. وسيستمر الضباب إلى غاية الأسبوع المقبل.

في حين، أشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى أن بداية من السبت المقبل، سيكون فيه تغير الوضعية الجوية. حيث يرتقب قدوم اضطراب جوي بتساقط أمطار وثلوج على أغلب المناطق الشرقية التي يصل علوها الى 1100 متر. كما ستصل كمية الأمطار على المناطق الشرقية 50 ملم محليا.