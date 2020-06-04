رياح قوية وزوابع رملية تضرب هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من رياح قوية و زوابع رملية تضرب بعض ولايات الوطن.

وذكر تنبيه باللون الاصفر، أن الولايات المعنية بالرياح هي كل من تيزي وزو، العاصمة، بومرداس، تيبازة، عين تموشنت، وهران، مستغانم،الشلف.

بالإضافة إلى المسيلة، الجلفة، بسكرة، الأغواط.

اما الولايات المعنية بالمواقع الرملية فهي ورقلة، غرداية، تمنراست، ادرار، بشار.

وأضافت المصلحة ان الرياح القوية متوقعة بداية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الجمعة.

أما الزوابع الرملية، فمرتقبة من منتصف النهار إلى منتصف الليل.