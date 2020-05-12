رياح قوية وزوابع رملية تضرب 12 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والداخلية وحتى الجنوبية.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستصل سرعتها 60 كلم/سا على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيبازة.
وسيكون هبوب الرياح بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.
وأضاف التنبيه أن الرياح ستصل سرعتها 50/ كلم على ولايات الجلفة، المسيلة، بسكرة، الاغواط، البيض، ورقلة، غرداية، الوادي وأدرار.
كما أن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.
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