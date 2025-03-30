رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية وتطاير كثيف للرمال عبر عدة لايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة. أولاد جلال، المغير وتقرت، ستشهد هبوب رياح قوية.

كما ستعرف بعض الولايات الجنوبية على غرار أولاد جلال، المغير وتقرت زوابع رملية.

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