رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بهبوب رياح قوية بداية من الساعة 09:00 وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال اليوم.

والولايات المعنية : تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم ووهران.

كما ستشهد ولايات بشار، اليزي، إن صالح وتمنراست، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساءً.

