رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، النعامة. البيض، الأغواط، الجلفة، تمنراست وجانت، ستشهد هبوب رياح قوية اليوم.

كما تتوقع ذات المصالح تشكل زوابع رملية عبر ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، تمنراست وجانت.

