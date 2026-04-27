رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، نهار اليوم الاثنين، على بعض الولايات الجنوبية.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة 21:00.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: بشار، بني عباس، أدرار، برج باجي مختار، ان صالح، تامنغست والوادي.

