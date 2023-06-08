رياح قوية وزوابع رملية على هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بهبوب رياح قوية وتطايع زوابع رملية على ولايتين جنوبيتين.

وأوضحت المصالح في تنبيهها أن الرياح تخص كل من ولايتي البيض والنعامة.

أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية اليوم

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الخميس، تنبيها يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من مساء اليوم.

وأوضح التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم .ويستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة.

وأشارت المصالح أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران. بالإضافة إلى عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، سعيدة ومعسكر.