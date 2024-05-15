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رياح قوية وزوابع رملية على هذه الولايات اليوم

بقلم عايدة.ع
رياح قوية وزوابع رملية على هذه الولايات اليوم
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أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتسجيل هبوب رياح قوية. مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على عدة ولايات جنوب البلاد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية فهي كل من ورقلة، تيميمون، غرداية، تقرت، بني عباس والمنيعة.

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