رياح قوية وزوابع رملية على هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية مع تسجيل بعض الرعود على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان للمصالح نفسها، ان ولايات مستغانم، وهران وعين تموشنت ستشهد هبوب رياح قوية. فيما ستعرف ولاية تندوف هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

كما ستسجل بعض الولايات الشرقية من الوطن على غرار سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة بعض الرعود.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور