رياح قوية وزوابع رملية على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن وهبوب رياح على الجنوب الغربي.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و23 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

كما ستعرف كل من ولايات تندوف، وأدرار، وإن صالح، وبرج باجي مختار، تمنراست، وإن قزام، هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية، حسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية.