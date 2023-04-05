رياح قوية وزوابع رملية على 13 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال على الولايات الغربية، شمال الصحراء والواحات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، لمصالح الأرصاد الجوية خاص برياح قوية وزوابع رملية تميز اليوم ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم. بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

أما ولايات تيميمون، المنيعة، الوادي، تندوف، بشار، النعامة. بالإضافة كذلك إلى البيض، ورقلة، غرداية وبني عباس. فالرياح ستكون قوية بداية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الخميس.