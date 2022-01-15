رياح قوية وزوابع رملية في هذه الولايات الجنوبية

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية في بعض الولايات الجنوبية. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن نفس المناطق ستشهد زوابع رملية وردءة في الرؤية.

وذكر تنبيه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالرياح والزوابع هي كل أدارار وإن صالح. كما أضافت أن الرياح الزوابع مرتقبة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الأحد.

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كما شهدت الأسبوع الماضي، الولايات الجنوبية والوسطى والشرقية، هبوب رياح قوية على وسط وشرق الوطن. وتعدت سرعة الرياح التي كانت شمالية غربية 80 كم/ سا.

أما الولايات المعنية: الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، أولاد جلال، المغير، الوادي.

وأدت الرياح القوية إلى تطاير الرمال شمال الواحات ، أين قللت من الرؤية.

ومن جانب آخر، أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التساقط الكثيف للثلوج الأسبوع الماضي، أدت إلى غلق بعض المحاور والطرقات أمام حركة المرور

كما أضافت قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البولاية تم غلق الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج بسبب تراكم الثلوج .

كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة .منطقة عين الزبدة بلدية الشرفاء، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.