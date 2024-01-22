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رياح قوية وزوابع رملية في هذه الولايات

بقلم أسماء.ع
رياح قوية وزوابع رملية في هذه الولايات
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية.

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