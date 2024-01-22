الوطني رياح قوية وزوابع رملية في هذه الولايات بقلم أسماء.ع نشر في 22 جانفي 2024 - 06:54 شارك غرِّد أرسل 2863 0 حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية. رابط دائم : https://nhar.tv/bnirL اقرأ أيضا الجزائر تعرب عن بالغ قلقها وأسفها جراء القـصف الأمريكي البريطاني لليمن الوطني 12 جانفي بيان هام من وكالة السكن "عدل" الوطني 13 جانفي عملية البحث جارية.. شاب يسقط في البحر أثناء التقاط صورة تذكارية بسكيكدة الوطني 08 جانفي رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر الوطني 09 جانفي رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الصحفي الفلسطيني حمزة وائل الدحدوح الوطني 08 جانفي حجيمي أميناً عاماً لفيدرالية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الوطني 02 جانفي إبرام بروتوكول اتفاق بين اتصالات الجزائر وOoredoo الوطني 09 جانفي بالصور: الحماية المدنية تقوم بإختبارات الجاهزية الأولى داخل جامع الجزائر الوطني 19 جانفي وزارة الإتصال توقع إتفاقية مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها الوطني 18 جانفي المجلس الشعبي الوطني: إستحداث 5 تطبيقات رقمية الوطني 17 جانفي