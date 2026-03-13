رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الزوابع الرملية، بداية من منتصف نهار اليوم. إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

وأوضح التنبيه أن الولايات المعنية بهذه التقلبات الجوية هي: المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار، حيث يُرتقب أن تشهد. هذه المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح مع تشكل زوابع رملية محلية.

ودعت المصالح المختصة المواطنين، خاصة مستعملي الطرقات وسائقي المركبات، إلى توخي الحيطة والحذر. والالتزام بإجراءات السلامة لتفادي أي مخاطر محتملة، لاسيما في المناطق المفتوحة والصحراوية.