رياح قوية وزوابع رملية ورعود مرتقبة في عدة ولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيهين هامين بخصوص تقلبات جوية مرتقبة تمس عدة ولايات من الوطن، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.

وجاء في النشرية الخاصة أن رياحًا قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية ستشهدها بعض المناطق، بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة السادسة مساءً. وتشمل هذه التقلبات الجوية كل من ولايات تيارت، سعيدة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، بني عباس وتندوف. وقد تتسبب هذه الظروف المناخية في انخفاض الرؤية على الطرقات، مما يستدعي الحذر خاصة لمستعملي الطرق السريعة.

كما حذرت النشرية من بتساقط رعود منعزلة يُتوقع تشكلها بداية من منتصف النهار وتمتد إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً. وتخص هذه الظاهرة الجوية ولايات غليزان، معسكر، وهران، عين تموشنت، بني عباس، سيدي بلعباس، بشار وتندوف.

كما دعت مصالح الأرصاد الجوية كافة المواطنين وسائقي المركبات إلى متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، وتفادي التنقلات غير الضرورية خلال فترات التقلبات، خاصة في المناطق التي يُتوقع فيها نشاط للرياح أو تساقط الرعود.