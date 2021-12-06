رياح قوية وعواصف تضرب 13 ولاية اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تكون عاصفة أحيانا على الولايات الشمالية وشمال الصحراء اليوم الإثنين

وحسب نشرية خاصة تؤكد تواصل هبوب الرياح القوية حتى الساعة 15:00 اليوم الإثنين، كما أن الرياح ستكون شمالية غربية وتتجاز أحيانا 80 كلم/سا.

كما ستخص الرياح ولايات الشلف، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المسيلة، باتنة، بسكرة، تبسة. بالإضافة كذلك إلى ولايات أولاد جلال، المغير، الوادى، تقرت

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رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا على هذه السواحل

وحذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية. وحسب ذات النشرية، فإن سرعة الرياح المتوقعة قد تتعدى 90 كلم/سا.

وسيبدأ هبوب الرياح، يوم غد الاثنين، على الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.

أمواج تصل إلى 6 أمتار

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة طيلة نهار اليوم الأحد. غير أنه ومع توغل الإضطراب الجوي مساء اليوم ستزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان صبيحة الغد الإثنين خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أين ستتراوح علو الأمواج متابين 4 إلى 6 أمتار يوم غد.

رياح قوية تضرب 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح تتعدى سرعتها 60 كلم/ سا على الولايات الشمالية وشمال الصحراء.

وحسب تنبيه لذات المصالح يحذر من هبوب رياح تستمر إلى غاية صبيحة اليوم الإثنين. حيث ستتعدى سرعتها 60 كلم/سا

وكما ستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. بالإضافة كذلك إلى ولايات تيزي وزو، جيجل بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، النعامة، معسكر، سيدي بلعباس، وكذا غليزان، تيسمسيلت، تيارت، البيض، سعيدة، الأغواط، الجلفة، والمسيلة.