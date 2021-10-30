رياح قوية و أمواج عالية على هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، على بعض السواحل الوطنية. وبالمقابل، نبهت المصلحة ذاتها، من ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من المترين.

كما أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن رياح قوية ستشهدها كل من الولايات جيجل، سكيكدة، بجاية، أزفون، دلس. إضافة إلى العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران.

ومن المرتقب أن تبدأ رياح من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الأحد.

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وفي المقابل شهدت، عديد الولايات الجنوبية للبلاد أمس الجمعة، تساقط أمطار مصحوبة برعود حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وحسب ذات الديوان فإن صلاحية النشرية خاصة تكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بالنشرية هي كل من ولاية إليزي وتمنراست وعين صالح وأدرار. ومن المنتظر ات تكون كمية الامطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم محليا. وبهذه النشرية يتوجب على المواطنين والمستعملي المركبات أخذ الحيطة والحذر.

وعرفت، عديد الولايات عبر التراب الوطني، في الآونة الأخيرة، تساقط أمطار غزيرة و رياح قوية. ما أدى إلى سيول وفيضانات تسببت في كوارث وخسائر بشرية ومادية.

وتسببت الأمطار الأخيرة التي عرفتها العاصمة والمناطق الشمالية للوطن، الأسبوع الماضي، في وفاة 3 أشخاص. ويتعلق الأمر بامرأة وشقيقها ومحامي. كما تسببت الفيضانات التي غمرت البنايات والشوارع والطرقات في العديد من الخسائر المادية، خاصة بسيارات المواطنين.

وقالت مصالح الحماية المدنية، إن أفرادها في الميدان عبر مختلف الولايات، قاموا خلال 24 ساعة الأخيرة بـ43 عملية تدخل. تمثلت في إنقاذ الأشخاص المحصورين والعالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية. إضافة إلى القيام بـ138 عملية امتصاص لمياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات والمنشآت العمومية والخاصة. مع تسجيل 6 انهيارات جزئية للجدران الخارجية و المنازل القديمة. وكذا خسائر مادية تمثلت في سيارات و شاحنات جرفتها السيول في عدة ولايات من الوطن.

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