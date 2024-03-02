رياح قوية تصل إلى 80 كلم /سا على 10 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساءاليوم في نشرية من هبوب رياح قوية على 10ولايات.

وأوضح الديوان أن صلاحية النشرية تكون ابتدآءً من يوم الغذ على الساعة 03 سا 00 د إلى غاية الساعة 18 سا 00 د.

والولايات المعنية هي كل من تيبازة، الجزائر، بجاية، سكيكدة، عنابة، والطارف.

ومن المتوقع أن تكون رياح ساحلية بحرية غربية وسرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، وتصل أحيانا إلى 80 كلم/سا.

كما نشرالديوان نشرية تحذر من هبوب رياح ساحلية بحرية على كل من ولايات مستغانم، تيبازة، الشلف، وهران، وتلمسان.

ومن المتوقع أن تكون الرياح غربية، جنوبى غربية، وصلاحية، ابتدآءً من اليوم على الساعة 15 سا 00 د إلى غاية يوم الغد على الساعة 15 سا 00 د.