تتعدى 90 كلم/سا..رياح مرفوقة بتطاير الرمال على هذه الولايات

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الثاني، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح هي كل من البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، غرداية. وتكون من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 /90 كلم/س على شكل هبات. وهذا يوم غد الإثنين بداية من الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح هي كل من تبسة، خنشلة. باتنة، بسكرة، أولاد جلال، النعامة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار، تمنراست.

أما الزوابع الرملية فهي تخص كل من ولايات الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، إضافة إلى غرداية، برج باجي مختار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور