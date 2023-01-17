رياح هوجاء.. أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم على 20 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن إستمرار هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن، مع تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم بداية من صبيحة غد الأربعاء.

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتراوح بين 30 و 40 ملم و قد تصل محليا إلى 50 ملم. بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الغد الأربعاء لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس.

كما ستتشاقط الأمطار على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عين الدفلى، البليدة، المدية.

وفي نشرية ثانية حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس. على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، بلعباس، معسكر. بالإضافة كذلك إلى غليزان، تسمسيلت، تيارت و سعيدة.

كما حذرت في نشرية أخرى من أمطار وهبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم في الساعة. و يمكن أن تتعدى أحيانا الهبات بين 80 و 90 كلم. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأربعاء.

وسيخص هبوب الرياح ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة، و شمال الجلفة.

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