رياح هوجاء.. أمطار وثلوج اليوم في هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح جد قوية مع تساقط أمطار معتبرة وثلوج على المرتفعات الداخلية اليوم الثلاثاء.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإنّ الأجواء ستكون مغشاة لتصبح غائمة بداية من الظهيرة على الولايات الغربية والوسطى. مع تساقط أمطار معتبرة على الولايات الساحلية الوسطى وتتحسن الأجواء خلال الليل. مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1100 متر.

بينما على الولايات الشرقية الأجواء مغشاة إلى غائمة وباردة مع تساقط أمطار معتبرة مساء و ثلوج على المرتفعات الداخلية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 13 و17 درجة على المناطق الساحلية، و مابين 13 و20 درجة على المناطق الداخلية ، و مابين 19 و32 درجة بالجنوب.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية التاسعة ليلا. على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى ولايات تيارت، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف وبرج بوعريريج.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشرية خاصة بهبوب رياح قوية بداية من الساعة 18:00 اليوم وإلى غاية منتصف الليل على ولايات سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، أولاد جلال، بسكرة، المغير، الوادي، تقرت، غرداية وورقلة. حيث تتعدى سرعة الرياح 90 كلم إلى غاية 21:00 ليلا. على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف وتيبازة.

وفي نشرية خاصة حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء. إلى غاية الساعة 21:00 ليلا، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة والمسيلة.

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