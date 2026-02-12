رياح هوجاء تتعدى 100 كلم/سا بداية من الجمعة!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح جد قوية تتراوح سرعتها مابين 80 و100 كلم/سا. على الولايات الشمالية وشمال الصحراء بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من هبوب رياح قوية تتعدى 80 كلم/ سا بداية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية الساعة 3 صباح السبت. على ولايات عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت، تيبازة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، وبومرداس.

كما حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح جد قوية تتعدى 100 كلم/سا مرفوقة بتطاير الرمال بداية من 15 سا يوم الجمعة إلى 14 سا من يوم السبت. على ولايات بشار، النعامة البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، اولاد جلال، المغير وبسكرة.

