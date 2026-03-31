رياح هوجاء تتعدى 100 كلم/سا تضرب هذه الولايات اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح جد قوية على الولايات الشرقية وشمال الصحراء اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المضالح حذرت من هبوب رياح جد قوية بسرعة قد تتعدى 90 كلم /سا إلى غاية 21 سـا ليلا. على ولايات سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة ، سوق أهراس.

كما حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 100كلم/سا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية 23 سـا. على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، المسيلة، باتنة، ام البواقي، خنشلة، بسكرة، تبسة.

وفي نشرية أخرى حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 90 كلم/سا مرفوقة بتطاير الرمال بداية من 09سا صباحا إلى غاية 23 سـا. على ولايات الأغواط ، الجلفة ، أولاد جلال ، المغير ، الوادي.

