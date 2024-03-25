رياح هوجاء تتعدى 100 كلم/سا تضرب هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح جد قوية على الولايات الداخلية وشمال الصحراء بداية من يوم غد الثلاثاء.

وحذرت ذات المصالح في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية على ولايات تندوف ، بني عباس ، بشار ، أدرار ، تيميمون. إن صالح ، المنيعة ، ورقلة ، إليزي. حيث أن الرياح متوقعة بداية من يوم غد الثلاثاء على 09سا صباحا إلى غاية 23 سا ليلا. كما أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 و 70 كلم /سا و قد تتعدى 90 كلم /سا.

كما حذرت في نشرية خاصة ثانية من هبوب رياح قوية على ولايات النعامة، البيض ، الأغواط ، الجلفة ، المسيلة، باتنة ، المغير ، أولاد جلال ، بسكرة، غرداية ، تقرت ، الوادي. حيث أن هبوب الرياح سيكون بداية من يوم غد الثلاثاء 15سا إلى غاية الأربعاء 09 سا صباحا. وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و 80 كلم /سا و قد تتعدى 100 كلم /سا.

كما حذرت في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، بداية من يوم غد الثلاثاء 09 صباحا إلى غاية الأربعاء 09سا صباحا. حيث أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 و 70 كلم /سا و قد تتعدى 80 كلم /سا