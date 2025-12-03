رياح هوجاء تتعدى 80 كلم/سا في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا. بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وأشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة إلى أن الولايات المعنية هي كل من النعامة، البيض، الأغواط و غرداية.

كما حذر الديوان في نشرية خاصة ثانية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر. على كل من الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغير، ورقلة، تقرت و الوادي.

