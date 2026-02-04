رياح هوجاء تتعدى 90/سا وأمطار جد غزيرة اليوم!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة من ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم. إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الخميس.

والولايات المعنية هي مستغانم، الشلف، تيبازة، غليزان ،عين الدفلى، تيسمسيلت و تيارت.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم بداية من الساعة 09:00. من صبيحة اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الخميس. هذا على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، المدية والبويرة.

وحسب نشرية خاصة أخرى، ستشهد ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى وتيبازة. هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة 18:00.

هبوب رياح جد قوية

هذا وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة 21:00، على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة والمدية.

كما نبهت من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية فجر يوم غد الخميس، بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة. عنابة، الطارف، قالمة ،سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج ،تبسة، أم البواقي، باتنة، خنشلة وبسكرة.

وتتوقع المصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف الليل، على ولايات المسيلة. الجلفة، أولاد جلال والمغير.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية ستشهد ولايات سعيدة، معسكر وسيدي بلعباس استمرار تساقط أمطار رعدية. معتبرة محليا إلى غاية 18:00 من مساء اليوم.

كما حذر تنبيه للأرصاد الجوية من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الأربعاء. على ولايات سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، غرداية ،أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت.

