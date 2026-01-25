رياح هوجاء تتعدى 90 كلم/سا بهذه الولايات!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الداخلية للوطن اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من رياح جد قوية شمالية غربية على ولايات النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال. بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/سا. تستمر إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة 06:00 سا.

