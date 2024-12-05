رياح هوجاء تتعدى 90 كلم/سا تضرب هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح جد قوية على المناطق الداخلية والشرقية للوطن اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 90كلم/سا إلى غاية فجر يوم الجمعة. على ولايات تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة.

كما حذرت في نشرية خاصة أخرى من إستمرار هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 80كلم/سا إلى غاية 18سا. على ولايات أم البواقي وسوق أهراس.

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