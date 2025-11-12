رياح هوجاء تتعدى 90 كلم/سا تضرب 11 ولاية غدا!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الداخلية والغربية للوطن غدا الخميس.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية على ولايات عين تيموشنت، تلمسان، مستغانم، وهران، معسكر، غليزان. حيث تتعدى سرعة الرياح المتوقعة 80 كلم/سا. بداية من الساعة 09:00 من يوم غد الخميس إلى غاية الساعة 06:00 من يوم الجمعة.

كما حذرت في نشرية خاصة ثانية من هبوب رياح قوية على ولايات النعامة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، سعيدة. حيث أن سرعة الرياح المتوقعة قد تتعدى 90 كلم/سا بداية من الساعة 09:00 من يوم غد الخميس إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

