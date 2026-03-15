رياح هوجاء تتعدى 90 كلم/سا تضرب 15 ولاية اليوم!

بقلم أمينة داودي
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية على الولايات الداخلية وشمال الصحراء تتعدى أحيانا 90 كلم/سا.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية على ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، تكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/سا على شكل هبات. بداية من اليوم الأحد الساعة 12:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين الساعة 12:00 سا.

كما حذرت من رياح قوية على ولايات النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا. وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/سا على شكل هبات. اليوم الأحد إلى الساعة 23:00 سا.

في حين حذرت من رياح قوية على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت. ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا. وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س على شكل هبات اليوم الأحد إلى الساعة 15:00 سا.

اقرأ أيضا
