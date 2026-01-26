رياح هوجاء تتعدى 90 كلم/سا وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح جد قوية وتساقط أمطار رعدية غزيرة نهار اليوم الاثنين، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 40 و50 ملم. محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

والولايات المعنية هي: مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة. ،بومرداس، البليدة، المدية والبويرة.

وأفادت نشرية خاصة ثانية باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتعدى 50 ملم إلى غاية الساعة 23:00. من مساء اليوم الإثنين، وهذا على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قالمة و سوق أهراس.

كما ستشهد ولايات باتنة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة و برج بوعريريج، استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. إلى غاية الساعة 15:00 من زوال اليوم الإثنين.

والولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة. أولاد جلال، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأشار تنبيه إلى تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09:00 من نهار اليوم الاثنين. ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم، وهذا على ولايات بسكرة، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية واليزي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور