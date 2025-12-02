رياح هوجاء تجتاح هذه الولايات بداية من مساء اليوم
بقلم عايدة.ع
جذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية على عدة ولايات من غرب البلاد بداية من مساء اليوم الثلاثاء.
وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بهبوب رياح قوية غربية-جنوبية غربية، ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 18سا00د. وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 03سا00د.
والولايات المعنية بهذه النشرية هي وهران، مستغانم والشلف.
كما ستشهد ولايتي تلمسان وعين_تموشنت، هبوب رياح قوية غربية-جنوبية غربية تتراوح سرعتها مابين 60 / 70 كلم/سا، إبتداء من مساء اليوم الثلاثاء على الساعة 18سا00د وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 12سا00د.
