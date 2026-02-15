رياح هوجاء تجتاح هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات وتكون مرفوقة بتطاير للرمال في بعض المناطق نهار اليوم الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بهبوب رياح قوية اليوم على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل. مستغانم، وهران، عين تموشنت، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، المغير، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة.

كما حذّر تنبيه للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على ولايات الوادي، تقرت، غرداية. ورقلة، المنيعة، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست وإن قزام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور