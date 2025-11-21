رياح هوجاء تضرب هذه الولايات اليوم وغدا

أفادت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح شمالية-غربية سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، يبدأ هبوب الرياح زوال اليوم، ليستمر إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من جيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

فيما أفادت نشرية جوية خاصة ثانية، بهبوب رياح قوية، شمالية غربية، سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا، تستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة الواحدة زوالا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجزائر، وبومرداس، بجاية، وتيزي وزو.