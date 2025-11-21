إعــــلانات
الوطني

رياح هوجاء تضرب هذه الولايات اليوم وغدا

بقلم نادية بن طاهر
رياح هوجاء تضرب هذه الولايات اليوم وغدا
  • 1785
  • 0

أفادت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح شمالية-غربية سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، يبدأ هبوب الرياح زوال اليوم، ليستمر إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من جيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

فيما أفادت نشرية جوية خاصة ثانية، بهبوب رياح قوية، شمالية غربية، سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا، تستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة الواحدة زوالا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجزائر، وبومرداس، بجاية، وتيزي وزو.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Ld6A3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer