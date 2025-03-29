رياح هوجاء تضرب هذه الولايات اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على عدة ولايات من جنوب البلاد نهار اليوم السبت.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات المسيلة، باتنة، خنشلة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. هبوب رياح قوية، بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

كما ستعرف بعض الولايات الجنوبية على غرار بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي و تقرت هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال. وهذا بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم السبت إلى غاية الساعة 06:00 صباحا من يوم غد الأحد.

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