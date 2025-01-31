رياح هوجاء تضرب هذه الولايات اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة، اليوم الجمعة، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، سيكون هبوب الرياح، بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وستكون هذه الرياح القوية، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من بشار، والنعامة، والبيض، والأغواط، وغرداية. والمنيعة، وتيميمون، وبني عباس، وأدرار، وإن صالح، تمنراست وإليزي.