رياح هوجاء تضرب 30 ولاية إلى غاية غد الخميس

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الأربعاء.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، كشفت أن هبوب الرياح سيستمر إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان ومعسكر. بالإضافة كذلك إلى تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عنابة، سكيكدة و الطارف.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّرت من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا مرفوقة بتطاير الرمال. إلى غاية 9سا من صباح يوم غد على ولايات الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير والوادي. بالإضافة كذلك إلى تقرت، ورقلة ،غرداية، تيميمون، المنيعة و إليزي.

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