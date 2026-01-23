رياح هوجاء تعدى الـ80 كلم/سا تضرب هذه الولايات

حذرت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح غربية-جنوبية غربية، سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من يوم غد السبت، على الساعة السادسة صباحا. ليستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة السابعة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، تيزي وزو، وبجاية.

فيما حذرت نشرة جوية خاصة ثانية، من هبوب رياح غربية-جنوبية غربية، سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ هبوب الرياح، يوم غد السبت على الساعة التاسعة صباحا. ليستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من جيجل، وسكيكدة.

كما حذرت نشرة جوية خاصة أخرى، من هبوب رياح غربية-جنوبية غربية سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا وقد تصل 80كلم/سا.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح مستمر إلى غاية يوم السبت، على الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، والشلف.