رياح هوجاء وأمواج عاتية تضرب هذه السواحل

أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية على السواحل الوطنية اليوم الأحد.

وفي تنبيه من المستوى الثاني، حذرت ذات المصالح من هبوب من رياح قوية على سواحل تنس، مستغانم، وهران. عين تموشنت، تلمسان.

كما أفاد تنبيه آخر من المستوى الأول بهبوب رياح قوية بكل من بومرداس، الجزائر، تيبازة وتنس.

وحذرت ذات المصالح من تشكل أمواج خطيرة على سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

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