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رياح هوجاء وأمواج عاتية تضرب هذه السواحل

بقلم عايدة.ع
رياح هوجاء وأمواج عاتية تضرب هذه السواحل
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية وخطيرة على السواحل الوطنية نهار اليوم الإثنين.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها، أن رياح قوية ستجتاح ولايات جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة وتنس.

كما أفاد تنبيه من المستوى الأول بهبوب رياح قوية كذلك على سواحل تنس، مستغانم،  وهران، عين تموشنت، تلمسان اليوم.

وحسب المصدر نفسه، ستعرف سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت تلمسان، تشكل أمواج عالية وخطيرة.

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