رياح هوجاء وأمواج عاتية تضرب هذه السواحل اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بهبوب رياح قوية مع تشكل موجات عالية وخطيرة على السواحل الوطنية.

وأوضح تنبيه باللون الأصفر للمصالح نفسها، أن سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم. وهران، عين تموشنت، تلمسان، ستشهد هبوب رياح قوية وتشكل موجات عالية وخطيرة، وهذا ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الخميس على الساعة 03:00.

كما أصدرت ذات المصالح تنبيه من المستوى الثاني يفيد بتسجيل هبوب رياح قوية، ابتداء من اليوم الأربعاء 23:00 إلى غاية الخميس 04:00.

وهذا على كل من ولايات تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

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