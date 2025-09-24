رياح هوجاء وأمواج عالية على هذه السواحل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية وخطيرة على طول الشريط الساحلي، نهار اليوم الأربعاء.

حذّر تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، للمصالح نفسها، من هبوب رياح عاتية على طول الشريط الساحلي. الممتد من تنس إلى مرسى بن مهيدي.

كما أشار التنبيه، إلى تشكل أمواج عالية على طول الشريط الساحلي الممتد من القالة إلى بجاية ومن تنس إلى مرسى بن مهيدي.

