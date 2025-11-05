رياح وأمطار.. إضطراب جوي قوي بداية من الغد الخميس!

ستتغير الوضعية الجوية على شمال الوطن بداية من يوم غد الخميس بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية على المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم غد الخميس. حيث ستكون الأجواء غدا الخميس من مغشاة بسحب كثيفة إلى غائمة مع امطار محلية تكون غزيرة بداية بالمناطق الغربية والوسطى لتلتحق بالمناطق الشرقية بعد الظهيرة .

وحسبما أفادت به ذات المصالح، فإن الإضطراب الجوي سيكون محمل بتساقط أمطار تكون أحيانا في شكل زخات رعدية، ومن المحتمل أن تكون معتبرة محليا، خاصة على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الوضعية الجوية ستتحسن بداية من الإثنين وعودة الأجواء إلى الصفاء على معظم المناطق الشمالية.

وكانت ذات المصالح، قد أصدرت تنبيها باللون الأصفر يحذر من تساقط أمطار على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة. جيجل، بجاية، سوق أهراس. قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان. بالإضافة كذلك إلى هبوب رياح قوية بداية من يوم غد على الجزائر العاصمة.

