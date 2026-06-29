رياح وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم الاثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد اليوم ولايات ان صالح، أدرار، بني عباس، تندوف، برج باجي مختار هبوب رياح. قوية مرفوقة بتطاير للرمال إلى غاية الساعة 21:00 من مساء اليوم.

وأفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون، ان قزام، الأغواط، غليزان، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، تبسة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، باتنة، بسكرة، المغير، سطيف، برج بوعريريج، أولاد جلال، الجلفة، تيزي وزو، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، تيارت، الشلف، مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بشار، تندوف، برج باجي مختار،

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