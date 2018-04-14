رياح وأمطار رعدية بـ 19 ولاية إلى غاية يوم غد

حذرت نشرية خاصة من إستمرار تساقط الأمطار الغزيزة المصحوبة بالرياح على الولايات الوسطى والشرقية للوطن

وتتمثل الولايات المعنية في الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة ، المدية ، بومرداس، تيزي وزو.

كما ستيتمر الأمطار في التساقط الى غاية منتصف نهار الغد، أين تتعدى كمية الأمطار المتوقعة 60 ملم محليا.

أما بكل من ولاية بجاية، جيجل، سكيكدة، شمال برج بوعريريج ، سطيف، ميلة، قسنطينة وقالمة.

تستمر الامطار في التساقط الى غاية الثالثة بعد زوال الغد، وتتعدى كمية الامطار المتوقعة 40 ملم محليا.

في حين كل من ولاية باتنة، أم البواقي، و خنشلة.تستمر الامطار في التساقط الى غاية الساعة التاسعة من صبيحة الغد.

وكمية الامطار المتوقعة ستتعدى الـ 40 ملم محليا.