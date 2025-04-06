رياح وأمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات سوق أهراس، الوادي، أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، باتنة، عنابة، إليزي، المغير، خنشلة والطارف تساقط أمطار رعدية.

كما ستعرف بعض الولايات الجنوبية على غرار تمنراست وجانت هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

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