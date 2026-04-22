رياح وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مع تشكل زوابع رملية على عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، ميلة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج ،المسيلة. البويرة، المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، اليزي، جانت و تمنراست.

كما ستشهد ولايات اليزي، جانت وتمنراست هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

